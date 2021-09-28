الصين تطلق أول قمر صناعى لاستكشاف الشمس هذا العام

جدة - نرمين السيد - أعلنت أكاديمية شنغهاى لتكنولوجيا رحلات الفضاء التابعة لهيئة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية اليوم الثلاثاء، أن الصين تخطط لإطلاق أول قمر صناعى لاستكشاف الشمس هذا العام، مع عرض نموذج للقمر الصناعى الجديد فى معرض الصين الدولى الـ13 للطيران والفضاء.





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