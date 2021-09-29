مايكروسوفت تكشف عن أحدث أجهزتها القابلة للطى

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، تميز الجهاز الجديد بهيكل أنيق محمى بطبقات خاصة مطورة بتقنيات النانو لحمايته من الصدمات والخدوش، وجهز بمنفذ Nano-SIM لشرائح الاتصال وتقنية Esim للاتصال بالشبكات الخلوية.

كما حصل الهاتف على شاشتى AMOLED منحنيتى الحواف، ترددهما يعادل 90 هيرتزا، ودقتهما (2688/1892) بيكسل، ويمكن الكتابة والرسم عليهما بواسطة قلم ذكى، كما تتميز الشاشتان بميزات عرض التطبيقات المختلفة فى وقت واحد والتحكم بها فضلا عن إمكانية تشغيل لعبة على إحداهما والتحكم باللعبة عبر الشاشة الأخرى.



ويضمن الأداء الممتاز للجهاز معالج Qualcomm Snapdragon 888 5G، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائى 8 جيجابايت، وذواكر SSD داخلية بسعات 128 و256 و512 جيجابيت.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (16+12+12) ميجابيكسل، ومجهزة بتقنيات التثبيت والتقريب الرقمى للصورة، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 12 ميجابيكسل.

وجهزت مايكروسوفت هذا الهاتف بمنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4.449 ميلى أمبير يمكن شحنها بسرعة.