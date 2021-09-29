إيلون ماسك يطالب حكومة أمريكا بالابتعاد عن سوق العملات المشفرة

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية عن ماسك قوله إن: "من غير الممكن على ما أعتقد تدمير العملات المشفرة، لكن من الممكن للحكومات إبطاء تقدمها".
وبسؤاله عن إذا كان ينبغى أن تشارك حكومة الولايات المتحدة فى تنظيم مساحة العملات المشفرة، رد ماسك قائلا: "كنت أقول على الحكومة الأمريكية ألا تفعل شيئا".
كانت (تسلا) قد أعلنت أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من البيتكوين، تضخمت قيمة تلك المقتنيات إلى حوالى 2.5 مليار دولار فى الربع الثانى مع ارتفاع أسعار البيتكوين، منذ ذلك الحين، انخفضت عملة البيتكوين، جنبا إلى جنب مع العملات المشفرة الأخرى.
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