نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات بكوبرى 15 مايو والدائرى

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى، فيما عدا الإسكندرية بها بعض الأحجام المتفرقة قى طريق الجيش عند طريق سان ستيفانو حتى مناطق جليم باى.

وكشف عن طبيعة الحركة المرورية فى محافظة القليوبية، وقال إن بها أحجامًا عند الطريق الزراعى، نتيجة لبعض الأعمال عند أسفل الدائرى لدى القادم من مناطق ميت حلفا إلى شبرا الخيمة، ويعد محور بنها الحر بديلا جيدا.

وأشار صابر، إلى أن هناك بعض الكثافات أعلى الطرق الدائرية على مناطق الأعمال أعلى مناطق المرج وأعلى مناطق الكونيسة والمنيب والأوتوستراد.

ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

وأوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.

وأشار إلى أن محافظة الجيزة تعمل محاورها الداخلية بشكل مرض، بينما تشهد زحاما عند شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة، وللقادم من مترو فيصل إلى مناطق الدقى يفضل سلوك كمناطق شارع مراد أو شارع الجامعة.

وقال عن مطلع كوبرى 15 مايو إن هناك زحاما للمتجهين من جامعة الدول العربية إلى مناطق الزمالك، ويفضل سلوك كوبرى الجلاء أو كوبرى الجامعة أو كوبرى الساحل أو كوبرى عباس أو كوبرى 15 مايو.

أما محافظة القاهرة ترتفع بها الكثافات المرورية أعلى كوبرى الحلمية للمتجه من المطرية إلى مصر الجديدة، ويفضل سلوك كوبرى سرايا القبة وكذلك كوبرى الحدائق، ويعد شارع مصر والسودان بديل جيد، وبالنسبة لنفق أحمد بدوى لدى القادم من الترعة البولاقية إلى اككتوبر يفضل سلوك شارع شبرا.

وأعلن عن وجود كثافات بمحور na للقادم من مستشفى الشرطة ومتجه إلى الحى السادس نتجة كسر ماسورة مياة بشارع عبدالله العربى بالحى السابع، وتم إخطار غرفة عمليات محافظة القاهرة وجارى الإصلاح وسط انتشار الخدمات المرورية لتيسير الحركة المرورية، ويفضل لدى القادم من محور المشير والـ na استخدام محور شنزو آبى أو سلوك طريق الوفاء والأمل.