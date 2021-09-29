ممكن تلبسيه مع كل الألوان .. الجينز الرمادى بريمو موضة الخريف والشتاء

جدة - نرمين السيد - وقالت مجلة "Elle" المعنية بشؤون الموضة والجمال إن الجينز يتميز هذا الموسم بجميع درجات اللون الرمادى بدءا من الفاتح إلى الداكن ما يجعله متناسقا مع كل الألوان، وخاصة الأبيض والأسود والكريمى، نظرًا لأنه ذو طابع محايد.
وأضافت المجلة أن الجينز باللون الرمادى يتميز بأن إمكانيات تنسيقه متنوعة حيث يمكن ارتداؤه بلوزة وبليزر وبوت الكاحل، للحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل.
وذكرت "Elle" أن تنسيق الجينز الرمادى مع بلوفر تريكو أكبر من المقاس "Oversized" وبوت يصل طوله إلى الركبة، يمنح إطلالة كاجوال عصرية.
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