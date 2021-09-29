صباحك ومطرحك.. «صبحاوى علطول مع يونس» يشعل تويتر

جدة - نرمين السيد - وعلق الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" على احتلاله التريند الأول بهاشتاج "صبحاوى علطول مع يونس": "صباحك ومطرحك التريند الأول على مصر".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج: "أستاذ الراديو"، "شوف مين رقم 1"، "اصحى وفوق يونس فوق".

قدمت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.