صور- ملابس مهمة فى خزانة المحجبات خلال خريف وشتاء 2021

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جدة - نرمين السيد - وهناك بعض الأزياء التى لا يمكن الاستغناء عنها من خزانة أى فتاة خلال تلك المواسم، لأجل الظهور بأناقة وجاذبية فى إطلالات الخريف والشتاء.
ومن بين ملابس المحجبات التى لا يمكن التخلى عنها خريف وشتاء 2021:
-القمصان الأوفر سايز:
يمكن للمحجبات ارتداء القمصان المحايدة أو ذات الألوان الأساسية أو القمصان ذات النقوش أو الطبعات لكونها مريحة، أو إغلاق القميص أو تركه مفتوحًا وارتداء بلوفر خفيف أسفل منه.
-البنطلونات الواسعة:
تعد البنطلونات ذات الأرجل الواسعة وأرجل البحارة المستقيمة، تعد من أبرز صيحات الموضة هلال تلك المواسم، كما يمكن تنسيقها مع مختلف الأشياء.
-المعاطف المنفوخة:
يمكن ارتداؤها وتنسيقها بسهولة شديدة، وتعد طريقة رائعة لجعل أى إطلالة ملائمة للحجاب، خصوصا عند ارتداء ملابس ضيقة أسفل منها.
-التنانير الماكسى:
تعتبر التنانير الطويلة بديلًا رائعًا للبنطلونات الصديقة للحجاب، وهى رائجة بقوة فى موسم خريف وشتاء 2021-2022، بالإضافة إلى دورها فى منح الشعور بالحرية والراحة وكذلك المظهر الرائع.
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