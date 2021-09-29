1 نوفمبر.. إيقاف واتساب على ملايين الهواتف

جدة - نرمين السيد - ويتسبب إيقاف خدمة واتساب فى حاجة البعض لشراء هواتف جديدة للحصول على تحديثات التطبيق، وفقا لما جاء فى صحيفة The Sun البريطانية.

وحدد التطبيق 1 نوفمبر كموعد نهائى لحظر الهواتف، ولن يستطيع المستخدمون وقتها الحصول على ميزات واتسآب الجديدة دون شراء هواتف جديدة، أو الإبقاء على التطبيق دون تحديثات.

ويتأثر بذلك القرار أكثر من 40 طرازا من هواتف أندريد على أنظمة تشغيل Android 4.1 أو أقل، كما يتوقف على هواتف آيفون التى تعمل بنظام التشغيل iOS 9 أو إصدار أقدم.

ومن المقرر حظر التطبيق على جميع هواتف آيفون الآتية:

iPhone 4S وiPhone 5 وiPhone 5S وiPhone 5C و iPhone SE و6S و6S Plus

أما بالنسبة لهواتف أندرويد، يتم حظر:

Galaxy S3 Mini - Trend II -Trend Lite Core -Ace 2 من سامسونج، وLG Optimus F7 - F5 - L3 II Dual -F7 II - F5 II من إل جى، و هاتف سونى Xperia، و هواتف هواوى Ascend Mate وAscend D2.

وتتوقف شركات التكنولوجيا عموما عن دعم الأجهزة القديمة، وفعلت شركة جوجل ذلك أمس مع هواتف أندرويد القديمة ومنعت المستخدمين من الدخول على تطبيقات Gmail وYouTube وخرائط Google.

ويرجع السبب فى ذلك إلى أن استمرار عمل التطبيقات على الإصدارات القديمة من iOS أو أندرويد ليس فعالا فى الحصول على التحديثات والميزات الجديدة من التطبيقات وغير قادر على تشغيلها.