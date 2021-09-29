صور- أناقة وجمال عارضة الأزياء البرازيلية ديبورا ناسيمنتو

جدة - نرمين السيد - وتألقت ديبورا ناسيمنتو بدورها كعارضة أزياء حتى أصبحت واحدة من أشهرهن بالبرازيل. ولمع اسمها فى مجال الأزياء والموضة، لجمال وبساطة إطلالاتها وجمال ملامحها، ولفتت الأنظار حتى زادت شهرتها بعد ظهورها على أغلفة المجلات العالمية. وتحظى إطلالاتها بإعجاب متابعيها الذين يقتربون من 5 ملايين شخص عبر صفحتها على "إنستجرام".

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