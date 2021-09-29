«كونسورتيوم» مدعوم من فيسبوك يوسع خططه لأطول كابل تحت سطح البحر

جدة - نرمين السيد - وذكر الكونسورتيوم، أن نظام الكابلات المسمى "أفريقيا 2"، الذى أعلن عنه "فيسبوك" لأول مرة فى عام 2020، سيمتد الآن أيضًا من إفريقيا لخدمة الشرق الأوسط والهند عندما يبدأ العمل فى عام 2023.
وكتب نائب رئيس فيسبوك للبنية التحتية للشبكات، كيفين سلفادورى، فى منشور على مدونة المنصة الاجتماعية، أن الكونسورتيوم يتوقع أن توفر شبكة كابلات "إفريقيا 2" اتصالاً بـ 3 مليارات شخص، أو حوالى 36% من سكان العالم.
يأتى التوسع فى مشروع "إفريقيا 2" فى أعقاب إعلان عملاقى التكنولوجيا فيسبوك وجوجل فى الشهر الماضى عن أنهما سيعملان معًا فى مشروع كابل تحت سطح البحر فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ لبدء الخدمة فى عام 2024، بجانب التعهد بالتزامات تطوير البنية التحتية العالمية، المصممة لتقديم إنترنت أسرع وأكثر موثوقية لمناطق مختلفة من العالم خصوصا الدول غير المتصلة منها حاليًا.
ووفقاً لفيسبوك، تقع أفريقيا فى قلب نظام الكابلات "أفريقيا 2"، الذى سيوفر ثلاثة أضعاف سعة الشبكة الحالية من جميع الكابلات البحرية التى تخدم القارة فى الوقت الحالى.
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