كيفية حماية البشرة من الجفاف فى الخريف

جدة - نرمين السيد - أشار الأطباء فى موقع "organicauthority" إلى بعض الوصفات الطبيعية التى تساعد فى العناية بالبشرة، منها:

-مقشر الملح:

يعانى الكعبين خلال فصل الخريف بالجفاف والتشقق، ناتجا عن ذلك الشعور بالإحراج، ويمكن استخدامها عن طريق فرك الكعبين للتخلص من الجلد الميت.

-عسل مانوكا:

ينصح بدهن الوجه بعسل بشكل يومى، للحصول على بشرة ناعمة وللتخلص من البثور ووضعه على الشفاه للتخلص من التشقق، من خلال وضع العسل على الوجه لعدة دقائق ثم غسل الوجه بالماء الدافىء.

-زيت جوز الهند:

يجب إضافة ملعقة كبيرة من العسل مع شمع العسل وزيت جوز الهند وزبدة الشيا بكميات متساوية، لأجل الحصول على بشرة رطبة.

-الكركديه:

يوجد بعض المكونات الطبيعية ف إزالة السموم وتنظيف البشرة، من خلال قناع مكون من الفحم المنشط وطين البنتونيت والشاي الأخضر والكركديه وماء الورد بكميات متساوية، ووضع هذا القناع على الوجه لفترة من الوقت، ثم غسل الوجه بالماء، حيث تساعد هذه الوصفة فى تنظيف البشرة ونضارتها.

صفار البيض:

يجب إحضار ربع حبة تفاحة مع صفار بيضة وملعقة صغيرة من العسل و3 حبات عنب كبيرة و2 ملاعق صغيرة من اليقطين، وخلط تلك المكونات ووضعها على البشرة لمدة 30 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.