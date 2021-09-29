جدة - نرمين السيد - ويعشق البعض تناول اللحوم، وهناك من يستخدمها لطهيها "شيش طاووق"، ولتحضيرها لـ 4 أفراد تحتاج إلى مقادير بسيطة وهى: -4 حبات من الطماطم المقطعة. -3 حبات من البصل المقطع. -نصف ملعقة صغيرة من الملح. -نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. -نصف ملعقة صغيرة من الروزمارى. -نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون. -نصف ملعقة صغيرة من الزعتر المطحون. -عصير حبة ليمون. -ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. -300 جراما من اللحم المقطع مكعبات. -2 حبة مقطعة من الفلفل الأخضر. طريقة التحضير: خلط نصف كمية الطماطم ونصف كمية البصل والملح والفلفل الأسود والروزمارى والحبهان والزعتر وعصير الليمون والخل الأبيض. وتطحن المكونات فى الخلاط حتى يصبح القوام ناعما، وفى وعاء توضع اللحم ومن خلال مصفاة ناعمة تصفى التتبيلة فوق اللحم. ويجب تغطية الوعاء ودخولها الثلاجة ليلة كاملة، وتشكيل اللحم المتبل مع الكمية المتبقية من البصل والطماطم والفلفل فى أسياخ شوى. وتدهن صينية بالقليل من الزيت وتوضع أسياخ اللحم وتدخل الفرن المحمى على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة وتقليبها إلى الجهة الثانية، وترفع بعدها الصينية وتقدم ساخنة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل شيش طاووق اللحوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.