كوريا الجنوبية تعتزم إطلاق أول صاروخ فضائى محلى الصنع أكتوبر المقبل

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة العلوم الكورية فى بيان أوردته وكالة "يونهاب"، اليوم الأربعاء، إن "الصاروخ (نورى) سينطلق فى 21 أكتوبر كما هو مقرر فى مركز (نارو) للفضاء الواقع فى (جوهيونج)، على بعد 473 كيلومترًا جنوب سول"، مشيرة إلى أن الصاروخ موضوع الآن على منصة إطلاق لاختبار تعبئة الوقود المعروف باسم "بروفة الإعداد الرطبة"، للتحقق من عمل الأنظمة فى الظروف المناخية القاسية.
واستثمرت كوريا الجنوبية حوالى 2 تريليون وون (1.8 مليار دولار أمريكى) فى المشروع منذ عام 2010، وكشفت أخيرًا عن نموذج اختبار للصاروخ فى يونيو الماضى.
وسيحمل نورى، ووزنه 200 طن، حمولة وهمية وزنها 1.5 طن فى إطلاق أكتوبر، قبل إطلاقه بقمر صناعى وزنه 200 كيلوجرام وحمولة وهمية وزنها 1.3 طن، فى 19 مايو من العام المُقبل.
وفى عام 2013، أطلقت كوريا بنجاح أول صاروخ فضائى تحت اسم "نارو"، ولكن تم بناء مرحلته الأولى فى روسيا.
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