تطوير ضمادة تولد الكهرباء من العرق

جدة - نرمين السيد - وتمتلك هذه اللفافة التى صارت مصدرا للطاقة عند اتصالها مع أصبع الإنسان وعرقه خاصية تميزها عن الأجهزة الأخرى المماثلة: وهى أنها يمكنها توليد طاقة أيضا عندما يكون المستخدم فى حالة سكون أو نائم أو جالس.
ويعد هذا تقدما كبيرا لأنه اكتشف طريقة للاستفادة من الطاقة التى يمكن استخلاصها من عرق الإنسان، حتى وإن كان هذا الشخص لا يتحرك.
وتؤكد الجامعة أن هذه التكنولوجيا (التى تسمى خلية الوقود الحيوى) "فريدة من نوعها لأنها قد تعمل كمصدر للطاقة فى أى زمان ومكان".
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