نفاد دمى ميركل قبل رحيلها عن منصب المستشارية

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، تتخذ الدمى يدوية الصنع وضعية ميركل الشهيرة فى الوقوف، حيث تحرص المستشارة على أن تلامس أطراف أصابعها بعضها البعض لترمز بذلك إلى قيادتها الهادئة.

وقال مارتن هيرمان مدير شركة "هيرمان تويز" التى تديرها عائلته منذ عام 1920: "الزبائن يحبونها، لقد نفدت هذه الدمية.. لدينا قائمة انتظار طويلة جدا وبعنا الدفعة الأولى التى تضم 500 دمية فى أيام قليلة".

ويصل سعر الدمية إلى 180 يورو فهى ليست رخيصة، لكن هيرمان يقول إن "السعر يعادل الوقت اللازم لصنع الدمى التى تقتبس طريقة ميركل فى الملبس وتصفيف الشعر".

ولم تترشح "ميركل" التى تتولى السلطة منذ عام 2005 لولاية أخرى فى الانتخابات التى جرت يوم الأحد وتعتزم ترك منصبها بمجرد تولى الحكومة الجديدة السلطة.

وقد يستغرق هذا الأمر أسابيع أو شهورا فى ضوء المحادثات المضنية لتشكيل ائتلاف حاكم.