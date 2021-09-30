فى أكتوبر.. ناسا تستعد لإطلاق «لوسى» إلى المشترى

جدة - نرمين السيد - وتهدف ناسا من خلال هذه المهمة إلى أن تراقب عن كثب للمرة الأولى الكويكبات الواقعة عند المدار عينه مع كوكب المشترى، بهدف فهم طريقة تكون مجموعتنا الشمسية بصورة أفضل.

وتدور كويكبات طروادة البالغ عدد المعروفة منها حوالى 7 آلاف، حول الشمس ضمن مجموعتين، إحداهما تسبق المشترى والثانية تتعبه.

وستحلق المركبة خلال رحلتها فى بادئ الأمر بحلول العام 2025 فوق كويكب من حزام الكويكبات الرئيسى (بين المريخ والمشترى)، ثم خلال السنوات اللاحقة فوق 7 من كويكبات طروادة.