صور- ملابس لا يمكن الاستغناء عنها فى الخريف

جدة - نرمين السيد - وتوجد بعض القطع التى لا يجب أن تخلو منها خزانة أى فتاة، وتساعدها على التألق سواء عند النزول إلى الجامعة أو أماكن العمل أو الخروجات المسائية.

ومن بين ملابس الخريف التى تساعد فى الظهور بصورة جذابة:

-السكارف الخفيف:

قطعة عملية تساعد فى الحصول على لوك خريفى مميز، يمنح التدفئة عند الشعور ببرودة الطقس.

-البلوفر الخفيف:

البلوفر الصوف الخفيف قطعة خريفية يمكنك ارتداؤها أسفل البالطو فى الشتاء.

-تيشيرت بأكمام طويلة:

التيشيرت ذو الأكمام الطويلة من قطع الملابس الأساسية التى تكمل إطلالتك فى الخريف ويمكنك ارتداؤه أسفل البلوفرات أو الجواكيت أو حتى الفيست البافر.

-التنورة الميدى:

التنورة التى تنتهى عند منتصف الساق والتى تتمتع بخامة ثقيلة بعض الشىء توفر لك الفرصة لعمل إطلالات جديدة وغير تقليدية للخريف، ويمكن اختيارها من الصوف الخفيف أو القطن أو الستان.

-معطف الترنش:

يتميز بخامته غير الثقيلة مما يجعله مناسبًا لهذه الفترة الانتقالية من الطقس، خصوصا فى الأوقات التى تزداد فيها البرودة.