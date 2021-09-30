الشهر المقبل.. هواوى تطرح ساعتها الذكية «Watch Fit New»

جدة - نرمين السيد - وتأتى ساعة هواوى الجديدة "Watch Fit New" بتصميم مربع وتبلغ مساحة شاشتها 1.64 بوصة من نوع AMOLED، وهى ذات حواف منحنية من جميع الجوانب.
وتعد الساعة مصنوعة من ألياف بوليمر متينة، وتحتوى على العديد من الميزات الرياضية، مثل فيديوهات تدريب بدنية، مع مقياس SpO2، وفقا لموقع "جى إس إم آرينا".
ويتوفر بها نظام تحديد المواقع GPS بالإضافة لمستشعر معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، مع متتبع للنوم، وتمارين لتخفيف التوتر، كما تعرض جميع الإشعارات من الهاتف الذكى، وتتحكم فى الموسيقى.
وأشارت التسريبات إلى أن الساعة ستصدر بالأسواق الأوروبية بحلول 18 أكتوبر المقبل، وتأتى بسعر 129 يورو، كما ستعمل بتقنية NFC.
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