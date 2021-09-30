حول العالم فى 182 يوما.. حكاية جواز سفر إكسبو دبى 2020

جدة - نرمين السيد - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق إكسبو دبى 2020، وبهذه المناسبة أصدر القائمون على الحدث العالمى جواز سفر خاص، لمساعدة زوار المعرض الذى يستمر 182 يوما، على السفر حول العالم، واستكشاف الثقافات والحضارات المختلفة.





ويتيح جواز السفر للقاطنين فى الإمارات وزوارها رؤية أكبر عدد ممكن من الأجنحة المشاركة، والتى يزيد عددها على 200 جناح، ويسمح لهم أيضا باستعادة ذكريات تجاربهم بعد انتهاء زيارتهم.

واستوحى تصميم جواز السفر من تراث الإمارات، ليربط بين الماضى والحاضر، وهو يبدو مثل جواز سفر رسمى، ويمكن الزوار الراغبين فى الاحتفاظ بسجل لجميع ما يزورونه من أجنحة الدول المختلفة، من جمع أختام دخول هذه الأجنحة تذكارا لهم.

جواز سفر معرض إكسبو قابل للتخصيص بميزات أمان محسنة، بما فيها رقم فريد، ومساحة لإدراج صورة بحجم المستخدمة فى جواز السفر العادى، وبيانات شخصية، وصور مخفية بعلامة مائية على كل من صفحاته، ما يحول دون وجود جوازين متشابهين.

ويمكن الحصول على جواز سفر إكسبو دبى 2020، مقابل 20 درهما، من كل متاجر "إكسبو 2020" الرسمية فى موقع الحدث العالمى، وفى متجر "إكسبو 2020 دبى" فى المبنى رقم 3 بمطار دبى الدولى، وعبر: expo2020dubai.com/onlinestore.

ويكرم الجواز سفر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بصفحة خاصة مختومة بورق ذهبى، وصورة فوتوغرافية تعود إلى عام 1971، واحتفلت دولة الإمارات بتأسيس اتحادها، وسيحظى زوار إكسبو فى الثانى من ديسمبر المقبل، بختم خاص احتفالا بالذكرى الخمسين (اليوبيل الذهبى) لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.