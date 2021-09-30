خلال أسبوع.. جوجل توقف تطبيقات شهيرة على هواتف أندرويد

جدة - نرمين السيد - وبدأت جوجل منذ 27 الشهر الجارى بتوقف الـ Gmail وتقويم Google وجوجل مابس، ويوتيوب، على بعض الهواتف الذكية القديمة التى تعمل بنظام أندرويد.

وجاء تقرير فى "express" يشير إلى أن جوجل بدأت حظر جميع مستخدمى هواتف الأندرويد ذات الإصدار القديم، من تسجيل الدخول باستخدام حساب Google الخاص بهم على هذه الأجهزة القديمة بداية من هذا الأسبوع.

ويتأثر بذلك التغيير مالكو الهواتف الذكية التى تعمل بنظام التشغيل أندرويد Android 2.3.7 أو Android 1.0، 1.1 و1.5 Cupcake ، 1.6 Donut ، 2.0 Eclair ، 2.2 Froyo ،2.3 Gingerbread وكل هواتف أندرويد التى تلقت آخر تحديث لها فى سبتمبر عام 2011.

وينتج عن تلك التغييرات توقف عدد كبير من التطبيقات الشائعة بداية من خرائط جوجل إلى موقع يوتيوب، ولكن لن يتأثر تطبيق واتساب بالتغيير لأنه تخلى عن الإصدار القديم من أندرويد العام الماضى.