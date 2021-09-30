أجمل صور للروسية ناتاشا بولى

جدة - نرمين السيد - ولدت ناتاشا بولى فى 12 يوليو 1985، فى بيرم بـ روسيا، ودخلت عالم الأزياء والموضة وحققت نجاحا فيه. وتألقت بولى بإطلالاتها الأنيقة ذات الطابع الجذاب فى عالم الموضة، وتنال إطلالاتها إعجاب متابعيها لأناقتها واختلافها. وتشارك متابعيها عبر "إنستجرام" الذين يتخطون المليون فرد، أبرز أوقاتها سواء فى الاحتفاليات والمهرجانات أو فى التجمعات العائلية.

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