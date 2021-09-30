الصين تزيح الستار عن طائرتها الذكية «ايهانج VT-30»

جدة - نرمين السيد - وتعد الطائرة الكهربائية التى كشفت عنها الصين ذاتية القيادة، مصممة لأجل النقل الجوى بين المدن، وفقا لصحيفة "الشعب".

وتحمل الطائرة اسم "ايهانج VT-30"، وجرى الكشف عنها منذ يومين، وتعتمد على هيكل جناح مركب، مع 8 مراوح وزوج من الأجنحة الثابتة موزعة على كلا الجانبين، ومروحة دفع في الذيل، وهي طائرة تتسع لراكبين.

ويقدر مدى ملاحة الطائرة 300 كيلومتر، ويمكن للبطارية العمل لـ 100 دقيقة من الملاحة المتواصلة، مما يوفر طيرانا آمنا وذكيا وإدارة الكتلة وأقل ضوضاء.