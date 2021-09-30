مواصفات وسعر هاتف «Poco C31»

جدة - نرمين السيد - ويتوفر "Poco C31" بشاشة قياس 6.53 بوصة، وبجودة عرض HD +، وتمتاز الشاشة بوضع الضوء الأزرق المنخفض، وفقا لما جاء فى موقع "gsmarena".

ويقترن الهاتف "Poco C31" بذاكرة وصول عشوائى رام تصل إلى 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، كما يملك الهاتف الذكى فتحة مخصصة لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD لتوسيع التخزين إلى ما يصل لـ 512 جيجابايت.

ويأتى طراز C31 مزودًا بأختام مطاطية و طلاء نانو P2i لحماية فتحة الـ SIM ومنافذ الجهاز من الرطوبة و الغبار ورذاذ الماء، ويحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة.

ويتمتع الهاتف بنظام كاميرا ثلاثى يضم مستشعرًا أساسيًا بدقة 13 ميجابيكسل، متصلة بمستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا سيلفى بدقة 5 ميجابيكسل.

ويطرح "Poco C31" بألوان عدة منها الأزرق والرمادى، ويتم طرحه فى 2 أكتوبر بالهند بسعر 115 دولار أى 1.800 جنيه مصرى.