وجبة فطار مناسبة لمتبعى الدايت

جدة - نرمين السيد - ويستعين البعض بالمشروم فى وجبة الإفطار، بدمجها مع البيض لعمل وصفة خفيفة وصحية. ولتحضير وصفة "الأومليت بالفطر"، نحتاج إلى بعض المقادير، وهى: -كوب من الفطر المقطع شرائح. -ملعقة كبيرة من الزبدة. -ملعقة كبيرة من الزيت النباتى. -نصف ملعقة صغيرة من الملح. -4 حبات من البيض المخفوق. -ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. -ربع كوب كريمة الطبخ. -نصف كوب من جبن الموزاريلا المبشور. -بقدونس للتزيين. طريقة التحضير: يقلى الفطر المقطع مع الزبدة والزيت فى مقلاة حتى يطرى ويتحول لونه إلى اللون البنى، وإضافة الملح بعدها وتقليبهم. ويجب بعدها خفق البيض مع الفلفل الأسود وكريمة الطبخ وإضافة الخليط فوق الفطر. ويترك البيض حتى ينضج لدقائق عدة ثم تقليبه على الوجه الآخر، وتوزيع جبنة الموزاريلا على الوجه وتترك حتى تذوب. وفى النهاية ينقل الأومليت لطبق التقديم وتزيينه برشة من البقدونس المفروم.

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