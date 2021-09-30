الإمارات تبهر العالم.. كل ما تريد معرفته عن إكسبو دبى 2020

جدة - نرمين السيد - وإكسبو دبى 2020، هو معرض دولى يقام كل 5 سنوات، فى بلدان مختلفة حول العالم بهدف عرض الإنجازات فى مجالات عدة، وسيبدأ اليوم، حتى نهاية مارس 2022، بمشاركة 192 دولة وأكثر من 25 مليون سائح.

ويعد انطلاق المعرض سابقة تاريخية، فهو أول معرض إكسبو دولى ينظم فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وتوفر معارض إكسبو الدولية منصة لاستعراض أهم الابتكارات التى رسمت ملامح العالم الذى نعرفه اليوم، ويعتبر معرض إكسبو الدولى ثالث أهم حدث بعد كل من بطولة كأس العالم لكرة القدم ودورة الألعاب الأولمبية من حيث الصدى الاقتصادى.

وأقيمت الدورة الأولى من معرض إكسبو سنة 1851 فى لندن لتعزيز العلاقات الدولية وتسليط الضوء على أهمية التنوع الثقافى ودوره فى إثراء الصناعات التكنولوجية.

وسيتم بيع التذاكر على الموقع الرسمى لمعرض إكسبو 2020، وأسعار هى:

تصريح دخول اليوم الواحد: 120 درهم إماراتى.

تصريح دخول سارى لمدة 3 أيام: 260 درهم إماراتى.

الباقة الشهرية: 350 درهم إماراتى.

ومن المتوقع أن تحقق عائدات إكسبو دبى حوالى 145 مليار درهم.

وسيشهد إكسبو دبى مشاركة أكثر من 100 روبوت تم تصنيعها فى الصين سترحب بالزوار، وتقدم الطعام وتساعد فى التوجيهات وتلتقط الصور، وهناك أكثر من 30 ألف متطوع سجلوا أسماءهم للمساعدة فى إكسبو 2020 دبى، ويشكل الإماراتيون 61% من جميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما.

وتم بناء محطة مترو إكسبو 2020 بتصميم جناح الطائرة لنقل الركاب إلى مدخل المعرض العالمى.. وهى المحطة الأخيرة على طريق دبى الجديد 2020 ويمكن أن تستوعب 29000 شخص فى الساعة خلال ساعات الذروة.

وسيتم الاحتفال بعيد الحب، والهالوين، ويوم اللغة العربية، ويوم الشعر العالمى، وعيد الأم فى إكسبو 2020 دبى، حيث تقام الفعاليات فى مدرج مبنى خصيصا، وستتمكن كل دولة مشاركة فى إكسبو 2020 دبى من الاحتفال بيومها الوطنى خلال الحدث الذى يستمر ستة أشهر؛ وستقام الاحتفالات فى الوصل بلازا.