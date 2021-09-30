مسابقة ركوب الأمواج للكلاب فى كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - ويخصص للمتسابقين فى هذه المنافسة 12 دقيقة لركوب الموج ويتم الحكم عليهم بناء على مستوى الثقة ومدة الركوب والقدرة الإجمالية على الركوب. واستهدفت المسابقة التى تقام منذ 12 عاما، عرض أفضل ما فى رياضة ركوب الأمواج التى تجرها الكلاب وغيرها من الأحداث، وفقا لما جاء فى موقع "لوس أنجلوس تايمز". وخلال "Surf City" يتم الحكم على الكلاب بناء على طول رحلتهم وحجم الموجة ووقفتهم على اللوح ووعورة الركوب وثقتهم. وأشار منظمو المسابقة إلى أن عائداتها ستوجه إلى منظمات غير ربحية ذات صلة بالكلاب، بالبيئة وجمعيات تهتم بركوب الأمواج. وتم تقسيم الكلاب المشاركة فى السباق بناء على أوزانهم، وقيمت لجنة من الحكام المحترفين مهارة كل كلب فى ركوب الألواح فى المياه.

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