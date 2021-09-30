على طريقة رابونزيل.. ممرضة روسية لم تقص شعرها منذ 23 عاما

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جدة - نرمين السيد - وتحلم غالبية الفتيات الصغار بنمو شعرهن على طريقة "رابونزيل"، وكشفت صحيفة "ديلى ميل" عن روتين العناية بالشعر لممرضة روسية تمتلك شعرا يصل طوله للأرض بالإضافة إلى قوته وكثافته.
وتدعى تلك الممرضة الروسية "أنجيليكا بارانوفا" وتبلغ من عمرها 28 عاما، وأشارت إلى أنها لم تقص شعرها منذ 23 عاما.
وقالت وفقا للصحيفة: "شعرى لا يتطلب الكثير من العناية أقوم بغسله مرتين فى الأسبوع وأتركه فى الهواء ليجف".
ولفتت أن الأمر يعد مرهقا بشدة، ولكنها تشعر بالفرحة عند رؤية صحة وطول شعرها، وأضافت أنها لم تقص شعرها منذ أن كانت فى الخامسة من عمرها، دون أن تقصد تطويله.
وأشارت إلى أنها تستخدم مشطا لفك التشابك حتى يمنع العقد الناتجة عن تقصف الشعر أو تساقطه، كما تستعين بروتين بسيط للشعر وهو غسله مرتين فى الأسبوع ببلسم لتسهيل تمشيطه ثم تجففه بشكل طبيعى وتمشطه بعناية شديدة.
وتؤكد أن الحصول على شعر طويل ليس أمر معقدا وإنما يحتاج إلى روتين بسيط يعمل مع الشعر بشكل أفضل، دون الحاجة إلى مستحضرات باهظة الثمن أو روتين معقد يسبب الإرهاق الشديد.
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