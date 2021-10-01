جدة - نرمين السيد - تألقت العارضات بالتصاميم البديعة التى اعتمدت على الدانتيل والـTulle، وتنوعت فساتين الزفاف بين الهادئة والمرصعة بالشواروفسكى، بينما لاقى فستان الزفاف للعروس المحجبة استحسان الحضور، لتميزه وفرادة تصميمه.
كما تنوعت الأعمال المعروضة بين فساتين السهرة والأزياء الخليجية، واستخدمت فيها قماش الدانتيل المطرز بالـzircon والـshwarovski، بالإضافة لاستعمال الحرير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- احتفالا بـ«إكسبو 2020».. عرض أزياء لفساتين الزفاف والسهرة فى دبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.