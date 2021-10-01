صور- احتفالا بـ«إكسبو 2020».. عرض أزياء لفساتين الزفاف والسهرة فى دبى

جدة - نرمين السيد - تألقت العارضات بالتصاميم البديعة التى اعتمدت على الدانتيل والـTulle، وتنوعت فساتين الزفاف بين الهادئة والمرصعة بالشواروفسكى، بينما لاقى فستان الزفاف للعروس المحجبة استحسان الحضور، لتميزه وفرادة تصميمه.

كما تنوعت الأعمال المعروضة بين فساتين السهرة والأزياء الخليجية، واستخدمت فيها قماش الدانتيل المطرز بالـzircon والـshwarovski، بالإضافة لاستعمال الحرير.