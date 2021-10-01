دراسة: أكثر من مليونى تلميذ أمريكى يدخنون السجائر الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - وأظهرت البيانات تراجع مؤشرات التدخين بين الطلاب عن عام 2020، والذى كان العدد فيه نحو 3.6 مليون طالب. ونوهت الدراسة بخطورة تدخين السجائر الإلكترونية الذى قد يؤدى لإدمان النيكوتين.

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