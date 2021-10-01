زواج الأميرة اليابانية ماكو من زميل دراستها الشهر الجارى

جدة - نرمين السيد - أعلنت القصر الإمبراطورى فى اليابان، اليوم الجمعة، انتهاء الاستعدادات الأخيرة لحفل زفاف الأميرة اليابانية ماكو، من زميل دراستها كى كومورو، وهو من عامة الشعب اليابانى.





وذكرت الوكالة الصينية أن حفل زفاف الأميرة اليابانية ماكو، ابنة ولى العهد أكيشينو البالغة من العمر 29 عامًا، سيتم يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجارى. وكشف القصر الإمبراطورى، أن ماكو تعانى من اضطراب ما نتيجة المشاكل المالية لعائلة كومورو، ولهذا السبب تم تأجيل حفل الزواج الذى كان من المقرر إقامته فى عام 2018. ويخطط الزوجان للعيش معا فى الولايات المتحدة الأمريكية.

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