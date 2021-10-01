أوروبا وأمريكا يؤكدان دعمهما لصناعة أشباه الموصلات لمواجهة الهيمنة الآسيوية

جدة - نرمين السيد - أعرب الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية عن التزامهما بإقامة شراكة تعيد التوازن إلى سلاسل الإمدادات العالمية لأشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية التى تحتكر إنتاجها دول آسيوية.





وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية، اليوم الجمعة، أن الندرة الحالية للرقائق الإلكترونية فى الأسواق تعيق انتعاش قطاعات إنتاج السيارات والأجهزة الإلكترونية فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، الأمر الذى أدى إلى إصدارهما إعلانا مشتركا بعد اجتماع مجلس التجارة والتكنولوجيا الأمريكى-الأوروبى فى بيتسبرج بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الطرفان الالتزام بالعمل من أجل "زيادة أمن العرض" لأشباه الموصلات لكل منهما، وكذلك "زيادة القدرة على تصميمها وتصنيعها على وجه الخصوص".

وشدد الإعلان المشترك على إرادة الجانبين فى مواصلة مراقبة الاستثمارات الأجنبية "للمخاطر على الأمن القومى الأمريكى وداخل الاتحاد الأوروبى وعلى النظام العام، من خلال أنظمة فحص شفافة وغير تمييزية، وكذلك أهمية الضوابط على الصادرات على السلع ذات الاستخدام المزدوج سواء المدنى والعسكرى".

وترأس نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس ومفوضية شئون المنافسة مارجريت فيستاجر اجتماع مجلس التجارة والتكنولوجيا عن الجانب الأوروبى، بينما ترأسه عن الجانب الأمريكى وزير الخارجية أنتونى بلينكن ووزيرة التجارة جينا ريموندو.

وكتب دومبروفسكيس، عبر وسائل التواصل الاجتماعى معلقا على الاتفاق: "يمثل اليوم فصلا جديدا فى العلاقات عبر الأطلسى.

ويلتزم الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة بالعمل الجاد المشترك لتحديد القواعد والمعايير التى ستدعم شركاتنا وعمالنا ومستهلكينا فى القرن الحادى والعشرين".