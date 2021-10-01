هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصرى

جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة القومية للبريد، طابع بريد تذكارى بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصرى، الذى يقام فى الأول من أكتوبر من كل عام، وذلك بهدف المشاركة فى الاحتفال بيوم القضاء المصرى.





وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن القضاء المصرى نموذج يحتذى به فى تحقيق العدالة وتقديم الخدمات القضائية والقانونية للمواطنين، ويحتل مكانة رفيعة فى وجدان المصريين، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة هى الغاية الإنسانية الأسمى التى تفوق وتسبق أى إنجاز أو تقدم آخر فى المجتمع، لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكارى بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصرى لتوثيق هذا الحدث الهام. وأضاف فاروق أن الطوابع التذكارية توثق تاريخ الأمم على مر العصور، لذلك يحرص البريد المصرى دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية فى الأحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث المهمة فى تاريخ الوطن. جدير بالذكر أن مقاس الطابع "5 سم * 6 سم" مؤمن ضد التزييف متعدد الألوان أوفست وقيمته 5 جنيهات ومزود بتقنية الـ QR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتنى هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.

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