اليوم العالمى للقهوة.. 5 فوائد صحية عند تناولها

جدة - نرمين السيد - وحسب عدة دراسات فالقهوة لها الكثير من الفوائد الصحية، ومنها علاج داء السكرى من النوع الثانى حيث وجدت دراسات أن استهلاك القهوة بانتظام يقلل من احتمالات الإصابة به.

ويرتبط تناول الكافيين اليومى المنتظم بانخفاض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وكذلك مرض باركنسون.

وتحمى القهوة من تليف الكبد لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالمرض، مثل أولئك الذين يعانون من اضطراب تعاطى الكحول أو مرض الكبد الدهنى.

ووجد الباحثون أن شاربى القهوة لديهم مخاطر أقل للإصابة بسرطان الكبد وسرطان القولون والمستقيم وهما من الأسباب الرئيسية لوفيات السرطان فى العالم، كما وجدت العديد من الدراسات أنه كلما زاد تناول الشخص للقهوة، قل خطر الإصابة بالاكتئاب.