فيديو.. معابر ثلاثية الأبعاد فى الدنمارك لإجبار السائقين على التريث

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن موقع "الدنمارك بالعربى"، فالمعابر الجديدة عبارة عن أوهام بصرية صممت فى شوارع المدينة، بإضافة ظلال رمادية إلى العلامات البيضاء الأربعة لتبدو العلامات وكأنها تحوم على ارتفاع بضعة سنتيمترات فوق الأرض.
وقالت ريكى سميد ويندينغ، مديرة المشروع، إن الهدف من المبادرة هو جعل السائقين وراكبى الدراجات أكثر حرصا بوجود مشاة يرغبون بعبور الشوارع، لذا ابتكرت هذه المساحات والرسوم لضمان الأمان.
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