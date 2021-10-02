إكسبو 2020.. روبوت باندا يجذب الأنظار فى الجناح الصينى

جدة - نرمين السيد - انطلق رسميًا فى الأول من أكتوبر المعرض العالمى الأول لإكسبو منذ تفشى وباء كوفيد-19، ومعرض إكسبو الأول من نوعه فى الشرق الأوسط بوجود عارضين من 192 دولة، من المتوقع أن يجذب إكسبو 25 مليون زائر خلال 6 أشهر.





وخلال الحدث، ظهر رسميا الروبوت باندا ووالكر إكس التابع لـ UBTECH ـ الروبتات الكبيرة التى تعمل بمساعدة البشر- فى الجناح الصينى أحد أكبر هياكل المعرض فى موقع إكسبو.

ويطلق على الجناح اسم ضوء الصين، والذى يرمز إلى لم الشمل، والأمل، ويظهر حضور كلا من الروبوت باندا، ووالكر إكس، فى الجناح، الإنجازات الأخيرة فى تصنيع الذكاء الصينى والابتكارات التقنية خلال المرحلة العالمية، فضلًا عن التقدمات الملحوظة التى حققتها الدولة فى مجال الذكاء الاصطناعى.

ويعمل الروبوت باندا، كسفير للسلام والصداقة للجناح الصينى فى إكسبو 2020 دبى، ويشجع الضيوف على التقاط الصور، وتسجيل الفيديوهات، والتفاعل معه.

ويعمل الروبوت كنقطة دخول لتوفير المعلومات بشان المدن الذكية، والتقنيات الزراعية، والممارسات الصديقىة للبيئة التى تقودها الصين بالكامل خلال توجهها.

وطبقًا لأخبار التجارة الصينية، يقول لارى إن جى المسؤول العام عن جناح سنغافورة أنه متأثر للغاية بمقابلة الروبوت باندا من UBTECH، حيث وضعت جياجيا الباندا الضخمة فى سنغافورة مولودها مؤخرًا.

وبدخوله لمعارض الاستكشاف، قدم بمهارة الروبوت والكر إكس الشهير "الدليل الذكى" للضيوف الرؤية الكاملة والإنجازات التكنولوجية التى حققتها الصين فى اكتشاف الفضاء، مثل محطة الفضاء الصينية، وبعثة Chang'e-5، وبعثة Tianwen 1 Interplanetary، وشبكة الأقمار الصناعية BeiDou.

وجذبت جولة الاكتشاف والاستكشاف هذه انتباه الحضور بما فيهم كارولينا بيجورو، مدير جناح جمهورية الدومنيكان الذى أشار قائلا "حققت الصين إنجازات عظيمة فى مجال اكتشاف الفضاء"، وأضاف المدير أيضا أنه يتطلع إلى مشاركة التجربة الصينية بفاعلية مع البلدان الأخرى.