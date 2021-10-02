نسخة جديدة بمواصفات أقوى لـ Oppo A55

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "gsmarena" التقنى، يتم تشغيل هاتف أوبو الجديد Oppo A55 بواسطة معالج ثمانى النواة من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G35، بدقة تصنيع 12 نانومتر، مع ثمانية أنوية Cortex-A53 وPowerVR GE8320 GPU، يأتى مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 4 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

وتميز الهاتف بمستشعر 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، يمكنها تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل و 30 إطارًا فى الثانية، متصلة بمستشعرين بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير العمق والماكرو، يضم الهاتف كاميرا أمامية بمستشعر بدقة 16 ميجابكسل.

أما شاشة الهاتف فجاءت مثقبة من نوع LCD، وبقياس 6.51 بوصة، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، تعمل الشاشة بمعدل تحديث 60 هرتز، و معدل أخذ عينات يعمل باللمس 120 هرتز، وتتمتع بطبقة حماية بزجاج NEG T2X-1 المقوى كيميائياً.

ويعمل إصدار 4G من هاتف Oppo A55 ببطارية بقوة 5.000 مللى أمبير، يدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، وتدعى أوبو أن الهاتف سيتم شحنه بشكل أسرع، أى ما يصل بنسبة 17٪ فى غضون 15 دقيقة، وإلى 33٪ خال 30 دقيقة، وسوف يحافظ الشحن الليلى المحسن على البطارية بنسبة 80٪ أثناء النوم وينهى عملية الشحن فى الصباح.

وتشمل ميزات هاتف أوبو Oppo A55 4G الأخرى، على قارئ بصمات أصابع مثبت فى الإطار الجانبى للجهاز، بالإضافة إلى ميزة إلغاء تأمين الوجه، ويأتى الهاتف مزود بمنفذ USB-C سلكى بسرعة 2.0، ويوجد مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملليمتر، وتقنية Bluetooth 5.0، كما يعمل الهاتف الذكى بواجهة المستخدم ColorOS 11.، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 11 خارج الصندوق.

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A55 4G، حاليا للحجز المسبق فى الهند، حيث سيصل الإصدار بسعة 4 + 64 جيجابايت فى 3 أكتوبر الجارى، مقابل سعر 210 دولار (أى ما يعادل 3300 جنيه مصرى)، وستطلق الشركة طرازا آخر بسعة أعلى فى 11 أكتوبر، سيتوفر مقابل 235 دولار (أى ما يعادل 3600 جنيه مصرى)، وسعة تخزين تبلغ 6 + 128 جيجابايت.