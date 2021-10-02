فيديو.. سيدة تنتقم من أخرى بتدمير سيارة تسلا وتكلفة الخسائر 8 آلاف دولار

جدة - نرمين السيد - وحسب صحيفة "ميترو" البريطانية، رصدت الكاميرات سيدة تقوم بإحداث خدوش فى سيارة "تسلا"، باستخدام مفتاح.

واضطرت "أماندا أوبين" إلى ركن سيارتها خارج إحدى العيادات الطبية، حيث كانت على موعد مع الطبيب، وتفاجأت لدى عودتها بخدوش فى مركبتها، تبلغ تكلفة إصلاحها 7.650 دولارا.

وفي حديث لوسائل إعلام بريطانية، قالت أماندا إن إقدام السيدة على خدش سيارتها يعود إلى تنافس المرأتين على ذات الموقف.