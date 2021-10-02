جدة - نرمين السيد - وحسب سبوتنيك، يمر غريتسى خلال الرحلة بـ 24 منطقة فى روسيا و8 دول، حيث يخطط للسير لمدة لا تزيد عن 60 كم فى اليوم، يبدؤها من ماجادان الروسية، وصولا إلى لندن الإنجليزية.
ويهدف الرحالة من خلال تلك الراحلة إنشاء مشروع فيلم دولى، سيتم تصويره من قبل 3 مخرجين من دول مختلفة.
وأطلق نيكيتا غريتسى على مشروعه اسم "الرحلة العظيمة الأخيرة"، لأن الكثيرين سافروا حول العالم، لكن لم يذهب أى شخص آخر على ظهور الخيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرحلة الأخيرة.. رحالة بريطانى يعبر من روسيا إلى إنجلترا ركوبا على خيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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