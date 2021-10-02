الرحلة الأخيرة.. رحالة بريطانى يعبر من روسيا إلى إنجلترا ركوبا على خيل

جدة - نرمين السيد - وحسب سبوتنيك، يمر غريتسى خلال الرحلة بـ 24 منطقة فى روسيا و8 دول، حيث يخطط للسير لمدة لا تزيد عن 60 كم فى اليوم، يبدؤها من ماجادان الروسية، وصولا إلى لندن الإنجليزية.

ويهدف الرحالة من خلال تلك الراحلة إنشاء مشروع فيلم دولى، سيتم تصويره من قبل 3 مخرجين من دول مختلفة.

وأطلق نيكيتا غريتسى على مشروعه اسم "الرحلة العظيمة الأخيرة"، لأن الكثيرين سافروا حول العالم، لكن لم يذهب أى شخص آخر على ظهور الخيل.