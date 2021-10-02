مايكروسوفت تستعد لإطلاق النسخة الجديدة من windows 11

جدة - نرمين السيد - وحسب روسيا اليوم، فإن أنظمة windows 11 ستحسن من أداء الحواسب بشكل ملحوظ، كما ستقلل من معدلات استهلاك الطاقة فى معالجات هذه الأجهزة وذواكر وصولها العشوائية، فضلا عن أنها ستتوافق مع شريحة واسعة من الأجهزة التى قد تعمل بمكونات قديمة نوعا ما.
ولتحميل نسخ windows 11 يجب أن يتوفر فى الحاسب عدة شروط منها: معالج ثنائى النوى بتردد 1 جيجابايت أو معالجات أكثر تطورا بنوى أكثر، ذواكر وصول عشوائى بسعة 4 جيجابايت على الأقل، مساحة تخزين داخلية لا تقل عن 64 جيجابايت.
كما يجب أن يتوفر فى الحاسب معالج رسوميات DirectX 12 أو معالجات من الفئات الأحدث، وشاشة لا تقل دقتها عن 720 بيكسل ومقاسها أكبر من 9 بوصات.
ويمكن للراغبين بالحصول على الأنظمة الجديدة الدخول إلى قائمة الإعدادات فى أجهزتهم، والتوجه إلى خيار "التحديث والأمان"، ومن ثم خيار "معاينة الإصدار"، وبعدها الموافقة على شروط مايكروسوفت لتحميل النسخة الجديدة، والتحقق من عملية إعادة إقلاع الجهاز بعد تحميل النسخة.
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