جدة - نرمين السيد - وتنمو ثمرة جوز كبيرة فى حديقة منزل الرجل صاحب السيارة، الذى حقق حصادًا كبيرًا هذا العام، وحين لم يستعمل سيارته لمدة 4 أيام، اعتقد الحيوان أنها المكان المناسب لتخزين طعامه، وبعد تشغيل المحرك، سمع الرجل صوتا غريبا ففتح الغطاء، ليتفاجأ بالحجرة بأكملها وهى مليئة بالمكسرات.
وعلق الرجل فى منشور له على صفحته فى "فيسبوك" قائلا: "مرحبا، تعال واحصل على الجوز الأسود الطبيعى، 42 غالون متاحة، نمت بشكل طبيعى، لقد قطفها سنجاب، سنجاب أحمر على وجه الدقة".
وأضاف: "أسرع فالعرض متوفر بشكل محدود لأننى سمعت أن ساكن الشجرة الفروى الذى يعمل بجد قد يتقاعد قريبا لأسباب صحية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سنجاب يحول سيارة أمريكى إلى مستودع لـ «الجوز» استعدادا للشتاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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