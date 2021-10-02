روبوت يصور الموج من داخل الأعاصير

جدة - نرمين السيد - فقد واجه الروبوت الإعصار العاتى سام فى المحيط الأطلسى، مع أمواج بعلو 15 متراً وسرعة فاقت 190 كيلومتراً فى الساعة.

وأظهرت الصور سماء داكنة وأمواجاً تقذف بقوة هذا الجسم الشبيه بلوح شراعى برتقالى طورته شركة "سايل درون".

إلى ذلك، كشفت الشركة المطورة أن هذه "المسيّرة العائمة" تنقل بياناتها مباشرة إلى الوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوى "نوا".

ويهدف هذا الابتكار إلى المساعدة فى فهم المسارات العلمية خلال الأحداث المناخية القصوى بهدف التكهن بحصولها والتحضر لها بصورة أفضل.

بدوره، قال مؤسس سايل درون ورئيسها التنفيذى ريتشارد جنكينز فى بيان إن الروبوت يذهب حيث لم تجرؤ أى مركبة بحثية إلى الذهاب سابقاً، من خلال التنقل فى عين الإعصار، وجمع البيانات التى ستحول فهمنا لهذه العواصف العاتية.