بعد 150 عامًا من الغموض .. الكشف عن رسائل متبادلة بين مارى أنطوانيت وعشيقها

جدة - نرمين السيد - ولم يكن بالإمكان معرفة المحتوى الأصلى للرسائل الغرامية، التى كتبت بين يونيو1791 وأغسطس 1792 بسبب قيام أحد الأشخاص وقتها بسكب حبر داكن عليها بغرض إخماد اللغة الغرامية بين أنطوانيت وفيرسن.

وكانت العائلة المالكة الفرنسية فى فترة كتابة الرسائل تخضع للمراقبة الدقيقة فى باريس، بعد أن حاولت الفرار من البلاد، لكن سرعان ما تم إلغاء النظام الملكى الفرنسى، وفى العام التالى تم إعدام مارى أنطوانيت وزوجها لويس السادس عشر بقطع رأسيهما، إثر اندلاع الثورة الفرنسية.

لكن استطاع العلماء الفرنسيون فى دراستهم المنشورة على موقع "Science Advances" أن يجدوا طريقة جديدة للكشف عن الكتابة الأصلية، وقيامهم بفصل التركيب الكيميائى للأحبار المختلفة المستخدمة فى الرسائل التاريخية.

وفى 8 من 15 رسالة حللها الباحثين، كانت هناك اختلافات كافية فى التركيب الكيميائى للأحبار - نسبة الحديد والنحاس والعناصر الأخرى - بحيث يمكنهم رسم خريطة لكل طبقة على حدة، وبالتالى استعادة النص الأصلى.

وتقول محللة المواد فى مركز أبحاث السوربون للحفظ والمؤلفة المشاركة فى البحث الجديد، آن ميشلان: "فى تلك الفترة استخدم الناس الكثير من اللغة المنمقة، ولكن فى هذه الرسائل هناك لغة قوية وحميمية حقا، نحن نعلم من خلال هذا النص أن هناك علاقة حب".

وكشف البحث أن من العبارات الغرامية التى وجهتها مارى أنطوانيت إلى أكس فون فيرسن وتم تنقيحها فى رسائلها الغرامية له هى "ليس من دونك" و"صديقى العزيز" و"أنت من أحب"، و"بجنون" و"حبيب".