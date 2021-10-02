صور.. إضاءة برج إيفل باللون الوردى بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدى

جدة - نرمين السيد - ويقول رئيس مؤسسة "الشريط الوردى" فرانك بينار، بحسب "يورو نيوز"، إن الهدف الأول للمؤسسة هو توعية الجمهور الواسع، لأن خمسين فى المائة من النساء فقط يجرين الفحوصات، بينما المعروف أن تسعة أعشار حالات الإصابة يمكن أن تتعافى، إذا كان هناك فحص مبكر. ونشر الحساب الرسمى لبرج إيفل عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورًا لإضاءة البرج باللون الوردى معلقًا : "أكتوبر الوردى".

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