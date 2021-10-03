سبب تسمية الإعصار شاهين الذى يضرب عمان والإمارات بهذا الاسم

واختيار اسم شاهين للاعصار القادم جاء ضمن قائمة طويلة من أسماء الأعاصير، ولأن تسمية الأعاصير تسهل عمل الباحثين والعاملين فى مجال الاستجابة للطوارئ وقباطنة السفن والمواطنين وتساعد على فهمها بوضوح، فقررت دول خليج البنغال والبحر العربى عام 2000 أن تسمى الأعاصير، اقتداء بدول المحيط الأطلسى، ووضع أسماء للأعاصير المدارية التى تندلع فى المنطقة، هم بنجلاديش والهند وجزر المالديف وميانمار وعمان وباكستان وسريلانكا وتايلاند.
واتخذوا قرارا بأن تضع كل دولة من الأعضاء مجموعة من الأسماء يُستخدم كل اسم منها واحدا تلو الآخر لتسمية الأعاصير، وبدأت صياغة القائمة الأولى فى سبتمبر 2004 وكانت تضم 64 اسمًا، ثمانية منها من كل بلد.
تم استنفاد القائمة التى تمت صياغتها فى عام 2004، واجتمع البلدان الثمانية لصياغة قائمة جديدة، وجرى الإعلان عنها فى أبريل من العام الماضي، إذ قدمت الدول الثمانية، 8 أسماء لكل منها، بالإضافة إلى أعضاء جدد، حيث توسعت المنظمة لتشمل بلدان أخرى فى عام 2018، إيران وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات واليمن، وتضم القائمة الجديدة 169 اسمًا، وضعت كل دولة من الـ13 حوالى 13 اسما.
واسم الإعصار شاهين من ضمن الأسماء التى اختارتها دولة قطر للإدارج فى القائمة، وهو الاسم الثامن فى القائمة، ويليه الإعصار جواد، وهو اسم عربى أيضا من اختيارات المملكة العربية السعودية.
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