سبب تسمية الإعصار شاهين الذى يضرب عمان والإمارات بهذا الاسم

جدة - نرمين السيد - أعلنت فرق الطوارئ والأزمات والكوارث فى الإمارات، اليوم السبت، عن اتخاذ إجراءات وتدابير ليتم اتباعها أثناء مرور "الإعصار شاهين" فى المناطق المتأثرة، ومن أبرزها منع ارتياد الشواطئ والبحر خلال فترة مرور الحالة الجوية، ومنع الاقتراب من مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة، حيث يجتاح الإعصار شاهين سماء منطقة بحر العرب، ويتجه نحو خليج عمان وما بين سواحل إيران وعمان، ويصاحبه تكونات متباينة من السحب من ضمنها سحب ركامية ممطرة مختلفة الشدة ورياح قوية على بحر العرب تبلغ سرعتها حول المركز من 116 إلى 150 كم / الساعة.





واختيار اسم شاهين للاعصار القادم جاء ضمن قائمة طويلة من أسماء الأعاصير، ولأن تسمية الأعاصير تسهل عمل الباحثين والعاملين فى مجال الاستجابة للطوارئ وقباطنة السفن والمواطنين وتساعد على فهمها بوضوح، فقررت دول خليج البنغال والبحر العربى عام 2000 أن تسمى الأعاصير، اقتداء بدول المحيط الأطلسى، ووضع أسماء للأعاصير المدارية التى تندلع فى المنطقة، هم بنجلاديش والهند وجزر المالديف وميانمار وعمان وباكستان وسريلانكا وتايلاند.

واتخذوا قرارا بأن تضع كل دولة من الأعضاء مجموعة من الأسماء يُستخدم كل اسم منها واحدا تلو الآخر لتسمية الأعاصير، وبدأت صياغة القائمة الأولى فى سبتمبر 2004 وكانت تضم 64 اسمًا، ثمانية منها من كل بلد.

تم استنفاد القائمة التى تمت صياغتها فى عام 2004، واجتمع البلدان الثمانية لصياغة قائمة جديدة، وجرى الإعلان عنها فى أبريل من العام الماضي، إذ قدمت الدول الثمانية، 8 أسماء لكل منها، بالإضافة إلى أعضاء جدد، حيث توسعت المنظمة لتشمل بلدان أخرى فى عام 2018، إيران وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات واليمن، وتضم القائمة الجديدة 169 اسمًا، وضعت كل دولة من الـ13 حوالى 13 اسما.

واسم الإعصار شاهين من ضمن الأسماء التى اختارتها دولة قطر للإدارج فى القائمة، وهو الاسم الثامن فى القائمة، ويليه الإعصار جواد، وهو اسم عربى أيضا من اختيارات المملكة العربية السعودية.