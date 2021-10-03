تطبيق شائع يمكن أن يكون مسؤولاً عن نفاد بطارية آيفون

جدة - نرمين السيد - طرحت أبل تحديث نظام التشغيل iOS 15 الرئيسى فى الشهر الماضى، والذى يجلب معه مجموعة من التحسينات على الإشعارات وفيس تام والخرائط وغير ذلك، ولكن، كما هو الحال غالبًا مع تحديثات iOS وبعد إصدار التحديث الجديد، أبلغ مستخدمو هواتف آيفون عن مشكلة استنزاف البطارية بشكل سريع.

ووفقاً لما نشره موقع تومز غايد، فإن تطبيق تدفق الموسيقى الشهير Spotify قد يكون السبب وراء ذلك، فعند تشغيله على نظام التشغيل iOS 15 يقال إن Spotify يستهلك ما يقرب من 30 بالمائة من بطارية آيفون فى الساعة، وهذا يعنى أنه بعد ثلاث ساعات من الاستخدام، قد تنفد بطارية الجهاز بشكل كامل.

وفى سلسلة رسائل عبر الإنترنت كتب أحد مستخدمى Spotify "يجب أن أحذف تطبيق سبوتيفاى، لأن جهاز آيفون 11 لدى ساخن بشكل خطير وأشعر أنه سيذوب أو ينفجر"، بينما نشر آخر "لا يزال هاتفى يستهلك البطارية بنسبة 30-40% كل ساعة فى حالة استخدام سبوتيفاى".

وأضاف مستخدم ثالث "يستمر تطبيق سبوتيفاى فى استخدام أكثر من 50% من البطارية فى الخلفية، وعندما أقوم ببث البودكاست أو الموسيقى، تصبح البطارية شديدة السخونة وتنخفض طاقة البطارية بشكل ينذر بالخطر، لذلك اضطررت إلى إلغاء تثبيت التطبيق حتى يتم إصلاح ذلك وسيتم إلغاء حسابى المميز".

وفى أعقاب هذه الشكاوى، قال موقع سبوتيفاى إن المهندسين ينظرون فى المشكلة، وفى بيان يتعلق بذلك أوصت الشركة المستخدمين بإبقاء التطبيق محدثاً لتلقى جميع الإصلاحات فى أقرب وقت ممكن، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.