انخفاض عدد المواليد فى كندا إلى أدنى مستوى له منذ 15 عامًا وسط جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت الهئية فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى إلى انخفاض ملحوظ لنسبة المواليد فى كل مقاطعة وإقليم.

وتوصل التقرير ، الذى صدر فى 28 سبتمبر الماضى، إلى أن جائحة كورونا لم تؤثر على معدلات الولادة المبكرة وولادة جنين ميت فى كندا.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة شهدت انخفاضًا بنسبة 4 فى المائة فى المواليد بين عامى 2019 و 2020، مع انخفاض بنسبة 3.9 فى المائة و 2 فى المائة فى المملكة المتحدة وفرنسا، على التوالى.

وانخفض عدد المواليد فى كندا بشكل مطرد خلال السنوات الخمس الماضية حيث كان هناك أكثر من 383.000 ولادة فى عام 2016.

وقالت مارى آن مورفى، الأستاذة فى جامعة كولومبيا البريطانية والمتخصصة فى الشيخوخة والديموغرافيا: "إنه اتجاه تنازلى ثابت ، وهو ثابت فى معظم البلدان الصناعية الشمالية مثل الولايات المتحدة وأستراليا".

وأضافت إن هناك قلق متزايد من الأزواج الأصغر سنًا بشأن فقدان الوظائف والتمويل والحفاظ على سقف فوق رؤوسهم لتنمية أسرهم.