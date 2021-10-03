شركة أمريكية تسدد 23 مليون دولار تعويضا عن تلويثها مياه الشرب

جدة - نرمين السيد - وكان ثمانية مدعين قد أقاموا دعوى قضائية، حسب تقارير نشرت اليوم تفيد بأن الشركة - مقرها بلدة بيترسبيرج بولاية نيويورك - تسببت فى تلوث مياه الشرب للمواطنين بحامض كيميائى مسرطن من محطة قريبة وقد تبين ذلك من تحليل دماء بعض المواطنين.
ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فإن نمو الحيوانات تأثر سلبيا عندما تم إعطاء بعض حيوانات المعامل جرعات كبيرة من هذا الحامض الكيميائى والذى ثبت أن له ضررا بالحيوانات كذلك.
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