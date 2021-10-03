نشرة صباحك ومطرحك المرورية: ينصح بسلوك محور النصر بدلا من صلاح سالم

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليهما.

ولكن ظهرت بعض الكثافات المرورية بمحافظة القليوبية، حيث تنحصر فى الطريق الزراعى للقادم من ميت حلفا إلى ميت نما ومدخل شبرا الخيمة، نتيجة الأعمال أعلى الطريق الدائرى، ويعد محور بنها الحر هو الأفضل للقادم من مناطق الأقاليم.

ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

وأشار صابر إلى ارتفاع الكثافات المرورية أعلى الطرق الدائرية منها أعلى منطقة الكونيسة للمتجه إلى البساتين ومنزل الأوتوستراد، نتيجة لبعض الأعمال، محذرا من سلوك الدائرى فى ذلك الاتجاه.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج،

ووجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.

وتشهد الحركة المرورية فى محافظة الجيزة زحاما فى أعلى كوبرى الجيزة المعدنى وخصوصا من مناطق قيصل والهرم، نتيجة الازدحام لدى المتجهين إلى مناطق القاهرة.

أما بالنسبة لمحافظة القاهرة أشار إلى الازدحام فى مطلع كوبرى العروبة للقادم من الفردوس إلى أرض المعارض نتيجة لوجود مصادمة هناك، ولكن تم الانتهاء منها، ويعد محور النصر بديلا جيدا عن محور صلاح سالم، مضيفا ارتفاع الكثافة المرورية فى أعلى كوبرى الحدائق للقادم من الوايلى والزاوية للمتجهين إلى مناطق مدينة نصر، ونصح بسلوك شارع مصر والسودان.