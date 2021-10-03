مع بداية صباحك ومطرحك.. هاشتاج «ابدأ الأسبوع مع يونس» يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وكشف الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن احتلاله التريند الأول، وعلق قائلا: "من قبل ما نبدأ حلقتنا #ابدا_الاسبوع_مع_يونس التريند الأول فى مصر على تويتر.. صحصح وانضملنا حالا فى صباحك ومطرحك".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "ملك الراديو"، "أفضل توقيت"، "ابدأ يومك مع أحمد يونس فى صباحك ومطرحك"، "أبو موزو انت عامل مود عظيم جدا".

قدمت حلقة اليوم الأحد من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.