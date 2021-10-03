السيارات الكهربائية تغزو العالم.. وتسلا تحقق رقما قياسيا فى المبيعات

جدة - نرمين السيد - زادت مبيعات السيارات الكهربائية حول العالم خلال العام الجارى، وحققت شركة تسلا للسيارات الكهربائية رقما قياسيا فى تسليم السيارات متجاوزة التقديرات المتوقعة، بإجمالى 241.300 سيارة على مستوى العالم فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021، بزيادة 73% عن نفس الفترة من العام الماضى.





ونقلت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية، عن تسلا أنها نجت من أزمة الرقائق بشكل أفضل من منافسيها، حيث ارتفعت عمليات التسليم الإجمالية بنسبة 20% فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021 مقارنة بالربع الثانى، مسجلة بذلك المكاسب السادسة على التوالى على أساس ربع سنوى. وقال محللون إن زيادة الصادرات إلى أوروبا فى الصين وإدخال نموذج Y أرخص سعرا ساعد فى تعزيز إنتاج الشركة، متوقعين أن تقدم شركة صناعة السيارات الكهربائية 229.242 سيارة. وارتفع إجمالى الإنتاج فى الربع الثالث بأكثر من 15% إلى 237.823 سيارة مقارنة بالربع السابق.

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